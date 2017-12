Serie B, pubblico in aumento

ROMA, 28 DIC - Nelle prime 20 giornate di campionato 1.585.438 spettatori sono entrati negli stadi per assistere alle partite. Un numero, secondo quanto comunica la Lega di Serie B, che supera quello della scorsa stagione, di 1.472.406 (+113.032 e +7,8%). "Il raffronto - precisa la Lega, in risposta ai dati diffusi dall'Osservatorio del calcio italiano che evidenziava una diminuzione del pubblico in serie B - è con lo stesso turno dell'anno scorso e non con il dato complessivo del campionato che, evidentemente, nelle ultime giornate ha un picco positivo, vista l'importanza che assume il finale di campionato. Fra l'altro il dato, parziale, della stagione 2017/18 è il più alto dalla stagione 2006/07, anno in cui in B giocarono Juventus, Genoa e Napoli".