Totti, a Juve invidio stadio proprietà

ROMA, 28 DIC - "Io vedo, ascolto, scruto. E quello che posso dire in questo momento è che l'unica cosa che posso invidiare alla Juventus è lo stadio di proprietà". Così Francesco Totti dopo aver esordito a Torino nei panni di dirigente della Roma. L'ex capitano giallorosso, a Dubai per partecipare al Globe Soccer Awards, si sofferma poi sulla delicata situazione che sta vivendo il n.10 bianconero Dybala: "Se anche la Roma ci sta facendo un pensierino? La vedo molto difficile, anche perché se dovesse cambiare squadra non penso che dalla Juve viene alla Roma. Credo che andrà altrove, a fare una esperienza all'estero. Ma queste sono tutte chiacchiere da bar perché penso che rimarrà alla Juve, un top club mondiale. Ha la possibilità di vincere con quella squadra, e dipenderà anche da lui".