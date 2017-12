Terremoto: neve e notte di scosse tra Amatrice e Accumoli

RIETI, 28 DIC - È arrivata la neve nell'alto Reatino e in particolare nelle zone colpite dal sisma dell'agosto 2016. In mattinata sono stati segnalati i primi disagi alla viabilità ad Amatrice, in particolare tra la Salaria e l'innesto con la Picente, ad Accumoli e sempre lungo la Salaria per Ascoli Piceno fino ai confini con le Marche. Problematiche connesse alla neve e al gelo anche nei villaggi allestiti con le Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) per ospitare gli sfollati del terremoto. In un caso, riferito dal sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, è stata segnalata un’infiltrazione d' acqua in una Sae. Problemi anche ad alcune caldaie andate in blocco e per tubazioni congelate. Nella notte è tornato anche il terremoto con una sequenza di oltre dieci scosse registrata dall’Ingv tra Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.