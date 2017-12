Roma: De Rossi "lavoro Di Francesco ok"

ROMA, 28 DIC - La bontà del lavoro di Di Francesco, le qualità da centravanti di Dzeko. Nonostante il periodo di flessione attraversato ultimamente dalla Roma, Daniele De Rossi promuove sia l'allenatore che il bomber. "Che cosa ha portato Eusebio a questo gruppo? Basta parlare semplicemente dei punti. Lo scorso anno avevamo un allenatore magnifico e abbiamo fatto un campionato strepitoso, ma guardando la classifica e considerando il recupero da giocare potremmo aver fatto più punti al giro di boa - evidenzia il capitano della Roma a Sky Sport24 -. Già questo dovrebbe mettere tutti a tacere. E poi sta dando un'impronta facilmente riconoscibile". Parole dolci poi anche per il centravanti bosniaco, "un campione assoluto, tra i più forti al mondo. Anche quando non fa gol aiuta la squadra in maniera incredibile", ricorda De Rossi che passa poi a parlare di Francesco Totti: "Nella veste di dirigente mi sta piacendo, ma a me piaceva più calciatore quando aveva 28-29 anni perché mi faceva vincere le partite".