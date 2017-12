Gentiloni, ora regia è di Mattarella

ROMA, 28 DIC - "Nei contatti che ho avuto con il Quirinale ho detto quello che ho anche affermato pubblicamente sull'attività del Governo: non ci sono segreti. Ora si deve rispettare il ruolo e la regia del capo dello Stato per i passaggi che ci attendono. La Costituzione parla chiaro, le decisioni spettano a Mattarella". Con queste parole Paolo Gentiloni risponde a chi gli chiede cosa dirà al presidente della Repubblica nelle prossime ore. L'Italia - ha comunque assicurato - non si mette in pausa", ma per quanto riguarda tutto il resto "sarà il presidente Mattarella a dettare tempi e modi. Nelle prossime settimane i riflettori saranno puntati sulla campagna elettorale ma il governo non tirerà i remi in barca. Nei limiti della Costituzione il governo governerà", ha detto ancora. Per quanto riguarda infine la possibile data delle elezioni - indicata nel 4 marzo come la più probabile - il premier torna a ribadire: "È chiaro che decideremo la data delle elezioni dopo che Mattarella scioglierà le Camere".