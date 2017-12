Russia: è di 13 feriti bilancio attentato a San Pietroburgo

MOSCA, 28 DIC - In tutto nell'attentato di ieri al centro commerciale Gigant Hall di San Pietroburgo sono rimaste ferite 13 persone, otto delle quali restano ricoverate in ospedale. Secondo quanto dichiarato dal vice sindaco Anna Mitianina, cinque di loro si trovano in condizioni "relativamente gravi" mentre per i restanti tre le condizioni sono "soddisfacenti". Lo riporta Interfax.