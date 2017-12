Savoia: Gentiloni, vicenda privata, no a riabilitazione

ROMA, 28 DIC - "Penso che sia stata fatta un'operazione di significato umanitario e penso sia stata fatta con la dovuta riservatezza. E' una vicenda privata trattata in modo umanitario, nessuna riabilitazione, chi fa queste richieste non avrà nessun ascolto da parte delle istituzioni". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno. Sulle richiesta, arrivate da una parte della famiglia Savoia, di seppellire Vittorio Emanuele III e la sua consorte al Pantheon Gentiloni afferma: "non sta né in cielo né in terra".