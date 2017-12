Istat: 6,4 mln sperano in un lavoro, tanti ma in calo

ROMA, 28 DIC - In 6,4 milioni 'sperano' in un lavoro. Lo rileva l'Istat, facendo il punto sul 2016 nell'ultima edizione dell'Annuario. Si tratta di un esercito, per quanto in calo del 3,5% rispetto all'anno prima. La cifra si ottiene "sommando le forze lavoro potenziali ai disoccupati". Si riuniscono così quanti cercano attivamente un impiego a coloro che pur desiderando un'occupazione non risultano a caccia o non sono immediatamente disponibili. L'Istat parla in questo caso di un "bacino di individui potenzialmente interessati a lavorare". (ANSA).