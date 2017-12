Terrorismo: espulso a Bolzano foreign fighters kosovaro

ROMA, 28 DIC - Un foreign fighters di origini kosovare residente in provincia di Bolzano è stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti. Con quella di oggi, sono 105 le espulsioni eseguite dall'inizio dell'anno e 237 quelle dal 1 gennaio 2015 ad oggi. La presenza in Siria nelle file di una formazione jihadista tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015 del 28enne kosovaro è stata segnalata alle autorità italiane nell'ambito della collaborazione internazionale. L'uomo aveva anche sostenuto l'attività dell'organizzazione 'Rinia Islame Kacanik' il cui leader è noto per la brutalità mostrata nei video di propaganda. Le indagini dell'Antiterrorismo italiano e della Digos di Brescia, inoltre, hanno accertato che l'uomo era in costante contatto con estremisti attivi in Siria e Iraq, alcuni dei quali implicati in progetti ostili. Il kosovaro è stato dunque espulso e accompagnato in patria con un volo decollato dall'aeroporto di Malpensa.