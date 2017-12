Gentiloni, in questo anno non abbiamo tirato a campare

ROMA, 28 DIC - "Non dilapidare gli sforzi fatti fino ad ora deve essere il primo impegno della prossima legislatura, sarebbe da irresponsabili non impegnarsi. Siamo all'inizio di questo percorso. C'è molta strada da fare. Guai a immaginare un futuro di piccolo cabotaggio. Il mio governo era nato un anno fa dopo la sconfitta del referendum, le dimissioni di Renzi e con le difficoltà del Pd, ma non abbiamo tirato a campare". Lo ha detto Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno.