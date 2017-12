Post contro Barra, assolto Mimmo Leccese

POTENZA, 28 DIC - Il procedimento disciplinare a carico di Domenico 'Mimmo' Leccese - il dipendente della Regione Basilicata che il 17 luglio scorso pubblicò su Facebook un post riguardante la vita privata della giornalista Francesca Barra - è stato archiviato. Lo ha deciso l'ufficio risorse umane e organizzazione della Regione, dopo aver ascoltato lo stesso Leccese. Nel pomeriggio del 17 luglio - quando non era più in ufficio nel dipartimento infrastrutture della Regione Basilicata, dove lavora come geometra - Leccese scrisse in un post: "Francesca Barra sorpresa in atteggiamenti amorosi, tra i Sassi di Matera, con un noto attore: è amore estivo?". Leccese si è difeso ribadendo di aver scritto il post "in tono goliardico e senza alcun tipo di offesa o minaccia".