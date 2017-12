Yemen: tv, Houthi lanciano missile su caserma a Marib

BEIRUT, 28 DIC - Gli insorti Houthi yemeniti, vicini all'Iran, affermano di aver lanciato un missile balistico contro una caserma della Coalizione araba a guida saudita nella regione yemenita di Marib, a ovest della capitale Sanaa. Secondo fonti militari degli Houthi, citate dalla tv panaraba al Mayadin, anch'essa vicina all'Iran, il missile ha colpito una caserma delle forze lealiste sostenute dalla Coalizione e "ha causato numerose vittime" tra i militari appoggiati da Riad. Dal canto loro, i media sauditi non confermano e non smentiscono. Le stesse fonti Houthi, citate da al Mayadin, accusano la Coalizione di "violare la sovranità" dello Yemen e di compiere "massacri ai danni dei civili". Questo in riferimento alle notizie - non verificabili in maniera indipendente e riportate sempre da fonti vicine agli Houthi - circa l'uccisione di oltre cento civili, tra cui donne e bambini, in raid della Coalizione compiuti negli ultimi cinque giorni in varie zone dei territori controllati dagli Houthi.