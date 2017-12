Maltempo:vento,evacuato circo a Cagliari

CAGLIARI, 28 DIC - L'ondata di maltempo, con abbassamento delle temperature, vento forte e mareggiate ha creato non pochi disagi in Sardegna. Alcune strade sono state chiuse nel Nuorese a causa della neve, mentre nel cagliaritano i responsabili del circo Rinaldo Orfei ieri sera hanno preferito evacuare gli spettatori in via precauzionale a causa del forte vento. Lo spettacolo era previsto per le 21 a Sestu, nell'hinterland del capoluogo. Gli spettatori nonostante la pioggia sono arrivati per godersi le esibizioni. "Erano circa 70 persone - racconta Dario Martini del circo - si sono accomodati nel tendone, noi avevamo controllato le previsioni meteo che prevedevano un rafforzamento del vento dalla mezzanotte, ma le raffiche sono aumentate. Alle 21.45, in via precauzionale, abbiamo preferito far uscire tutti gli spettatori perché il vento stava rinforzando la sua intensità".