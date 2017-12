Inter. Spalletti, c'è meno coraggio

MILANO, 28 DIC - ''E' un momento in cui abbiamo perso fiducia, abbiamo meno coraggio e siamo meno convinti delle nostre qualità. Poi quando capitano occasioni non riusciamo a sfruttarle e invece dovremmo dare a queste l'importanza che meritano. E' un momento dal punto di vista psicologico e caratteriale in cui dobbiamo sterzare''. Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, analizza la terza sconfitta consecutiva, arrivata questa sera in Coppa Italia contro il Milan. Un gol in cinque partite, la coppia Icardi-Perisic che non funziona, una rosa forse troppo ristretta. ''I giocatori - dice ai microfoni della Rai - stanno bene dal punto di vista fisico e hanno le loro qualità. Ma non bisogna aspettarsi che i propri problemi vengano risolti da qualcun altro. Dobbiamo risolvere le nostre cose da soli. Altrimenti, se aspetti l'intervento degli altri, è un guaio''.