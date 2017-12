Fdi, 100mila firme contro ius soli

ROMA, 27 DIC - "Fratelli d'Italia ha consegnato al Presidente Mattarella 100mila firme per dire 'no ius soli', legge con la quale il Pd e la sinistra vorrebbero rendere automatica la cittadinanza per gli immigrati. Siamo certi che il Capo dello Stato non lascerà inascoltata la richiesta di centinaia di migliaia di italiani: la cittadinanza non si regala". È quanto scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.