Liverpool prende van Dijk per 85 milioni

ROMA, 27 DIC - Il mercato invernale aprirà solo la prossima settimana, ma è già tempo di colpi ad effetto. Il Liverpool ha reso noto sul proprio sito di aver raggiunto un accordo per rilevare a gennaio dal Southampton il centrale olandese Virgil van Dijk. Secondo i media inglesi, il Liverpool pagherà 75 milioni di sterline (quasi 85 milioni di euro), la cifra più alta mai pagata per un difensore. I Reds avevano nel mirino l'olandese 26enne già la scorsa estate, ed erano pronti a pagare 60 milioni di sterline ma l'affare poi era sfumato perché il club, che si si era mosso un po' fuori dagli schemi della correttezza per convincerlo, decise di tirarsi indietro. Il Southampton ha a sua volta confermando l'accordo e, pur senza fare cifre, sottolinea che van Dijk, anni fa 'puntato' dalla Fiorentina che però non riuscì a prenderlo, sarà il difensore più caro della storia del calcio.