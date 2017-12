Fiorentina: Pioli 'studia' le milanesi

FIRENZE, 27 DIC - Svanita la Coppa Italia con la sconfitta di misura rimediata ieri sera all'Olimpico contro la Lazio, la Fiorentina torna a tuffarsi in campionato, unico obiettivo rimasto. La delusione per l'eliminazione subita ieri è forte anche se nel clan viola c'è consapevolezza che questa stagione, per i tanti cambiamenti varati in estate, deve servire prima di tutto a far crescere l'attuale nuovo gruppo e gettare le basi per un futuro migliore come auspicano i tifosi. Intanto Pioli studierà da vicino Milan e Inter impegnate questa sera nel derby di coppa: le due milanesi saranno le prossime avversarie al Franchi prima della sosta invernale, i rossoneri sabato alle 12,30, i nerazzurri venerdì 5 gennaio. Per riuscirci il tecnico viola confida di ritrovare quanto prima i gol dei propri attaccanti titolari: l'ultimo di Giovanni Simeone risale al 3 dicembre con il Sassuolo, l'ultimo di Thereau addirittura al 22 ottobre a Benevento. L'unico attaccante di ruolo andato a segno di recente è stato Babacar.