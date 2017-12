Belotti si ferma, distorsione ginocchio

TORINO, 27 DIC - Nuovi problemi al ginocchio destro, lo stesso che lo ha tenuto fermo per un mese in autunno, per Andrea Belotti. Il centravanti del Torino e della Nazionale si è fatto male in allenamento, oggi pomeriggio al Filadelfia. "Trauma distorsivo al ginocchio destro" è la prima diagnosi dello staff medico granata, che sottoporrà il giocatore ad accertamenti strumentali nelle prossime ore per definire l'entità dell'infortunio.