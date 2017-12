Parma: maglia contro violenza su donne

PARMA, 27 DIC - Questa sera per la sfida di campionato con lo Spezia il Parma Calcio 1913 indosserà una maglia speciale contro la violenza sulle donne. In collaborazione con l'associazione 'Maschi che si immischiano', gruppo di cittadini parmigiani che promuove campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, la squadra ha deciso di scendere in campo con una maglia crociata fucsia, il colore che contraddistingue le iniziative dell'associazione. In precedenza la società aveva sostenuto le campagne contro la violenza di genere facendo giocare le squadre giovanili e femminile con un laccio fucsia al polso o sulle proprie scarpe da gioco e, in occasione di Parma-Avellino dello scorso 29 ottobre, distribuendo una cartolina sul tema agli spettatori.