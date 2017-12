Auto sbanda per neve e finisce nel lago

VARESE, 27 DIC - Una donna è precipitata con la sua auto in uno strapiombo sul lago di Ceresio ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. L'incidente lungo la provinciale 61 a Brusimpiano (Varese), dove dal pomeriggio sta nevicando. Probabilmente proprio per l'asfalto scivoloso, l'automobilista ha perso il controllo della vettura che è finita a precipizio nel lago sottostante la strada fortunatamente vicino alla riva. La donna è uscita dall'abitacolo ma non è riuscita a risalire dal precipizio ed è stata soccorso via acqua dai vigili del fuoco che l'hanno imbarcata su un battello pneumatico accompagnandola fino al pontile più vicino. L'auto, ribaltata sulla riva del lago, è stata recuperata con una gru.