Tentato suicidio al minorile Beccaria

MILANO, 27 DIC - Un ragazzo di 17 anni, con problemi psichiatrici, questa mattina ha provato a togliersi la vita impiccandosi con le lenzuola nel carcere minorile Beccaria, dove è detenuto - rende noto il Sinappe - per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. E' stato salvato dall'intervento della polizia penitenziaria. Il giovane "ha problemi di salute mentale, continua a fuggire dalla comunità dove è in cura e per questo - spiega Calogero Lo Presti, coordinatore Fp Cgil Lombardia - viene riportato ogni volta in carcere ma non lo regge e da qui, probabilmente, la decisione del suo gesto estremo, per fortuna fallito". Per Lo Presti non è la prima volta che succede al Beccaria: "Tra i giovani detenuti ci sono soggetti fragili, con problemi di salute mentale, a cui occorre personale dedicato. Sedi dedicate. Non si può sperare nella buona sorte o lasciare alla responsabilità degli agenti penitenziari la loro vita".