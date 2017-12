Incendio Bolzano, una sigaretta la causa

BOLZANO, 27 DIC - Forse una sigaretta ha provocato l'incendio nell'appartamento di Via Duca d'Aosta 28 a Bolzano in cui ha trovato la morte un disabile anziano. È una delle ipotesi che viene verificata dagli inquirenti secondo quanto riferito dal procuratore capo di Bolzano, Giancarlo Bramante, che esclude la necessità di chiedere l'autopsia sul corpo della vittima. Le fiamme sono partite dalla camera da letto di Vittorio Albericci, 71 anni, originario della provincia di Bergamo, ma residente da molti anni a Bolzano. L'uomo è stato trovato senza vita nel suo letto dove era costretto da diverso tempo da una malattia invalidante. È probabilmente morto nel sonno, ucciso dal fumo che si è sprigionato. La stanza era piena di libri e giornali che hanno offerto facile esca alle fiamme. La procura ha posto sotto sequestro l'appartamento. Nei prossimi giorni verrà sentita la badante, una sessantenne di origine marocchina, ora ricoverata in ospedale.