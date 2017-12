Maltempo sull'Italia, è allerta pioggia, vento e neve

ROMA, 27 DIC - Pioggia e vento su tutta l'Italia, con il mare in tempesta che ha bloccato un gran numero di collegamenti verso le isole, in particolare in Campania e nel Lazio. E le temperature sono date in calo da domani per l'ultima perturbazione del 2017 che arriva dall' Atlantico, con "maltempo con piogge forti, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti molto intensi", segnalano i meteorologi, confermando allerta che in alcuni casi è "arancione". Una violenta grandinata accompagnata da forte vento si è abbattuta su Roma poco dopo le 14 e insieme alla pioggia, che cade incessante dalla serata di ieri, ha provocato, secondo quanto riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco, la caduta di alberi e rami in molte zone della città e qualche allagamento. Allerta arancione in alcune regioni, a causa della situazione, per il rischio idrico e idrogeologico. Non cambia di molto, però la situazione dello smog: al Nord permangono limitazioni per veicoli più inquinanti.