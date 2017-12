Il Barcellona vince sempre con Vermaelen

ROMA, 27 DIC - Da oggetto misterioso a talismano. Il destino di Thomas Vermaelen è cambiato in poco tempo, complice l'infortunio del collega di reparto nel Barcellona, Samuel Umtiti. Il belga ha preso il posto del francese e, con lui in campo, i blaugrana non hanno perso la sicurezza d'inizio stagione, trasmessa nel reparto arretrato dal Ernesto Valverde, sostituto di Luis Enrique. Vermaelen ha partecipato alla sfida di Valencia, alle due di Coppa del Re contro il Real Murcia, a quella di Champions contro lo Sporting Lisbona e ancora in campionato contro Villarreal, Deportivo, Real Madrid: in tutte il Barcellona ha vinto, escluso l'1-1 con il Valencia. In 16 presenze il difensore belga non ha mai perso: 13 le vittorie e tre i pareggi. Inoltre, quando Vermaelen ha giocato tutti i 90', il Barca ha concesso solo un gol. E' stato in campo 558' in totale ed è diventato un pilastro della difesa. "Si allena davvero bene, è un difensore centrale veloce e forte, tutti credono in lui e dà fiducia", le parole di Valverde.(ANSA).