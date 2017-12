Isis: giornale lingua araba, Meriem si nasconde in Francia

VENEZIA, 27 DIC - La giovane foreign fighter padovana Meriem Rehailly, condannata nei giorni scorsi a Venezia per terrorismo a 4 anni di carcere, potrebbe essere fuggita incolume dai bombardamenti su Raqqa ed essere rientrata in Francia sotto falso nome. Lo scrive il giornale in lingua araba Al Ahdath Al Maghribia citando fonti dell'intelligence europea. Ambienti vicini al Ros di Padova sottolineano che si tratta di fonti al momento non verificabili e quindi non attendibili, ma che sul caso sono in corso ulteriori accertamenti.