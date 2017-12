Cinema: incassi, Star Wars torna in testa a Santo Stefano

ROMA, 27 DIC - Il 26 dicembre, festa di Santo Stefano, una delle giornate dell'anno preferite dagli italiani per andare al cinema, il colosso della Disney Star Wars: Gli ultimi Jedi, è tornato in testa alla classifica Cinetel degli incassi, registrando 1.253.529 euro di introiti, pari a 161.635 presenze. Poveri ma ricchissimi con Christian De Sica che era andato in testa alla classifica il giorno di Natale, scivola in terza posizione, con 1.150.451 euro pari a 159.751 biglietti venduti. Secondo posto per il commovente Wonder che ottiene 1.173.230 euro pari a 165.182 spettatori. Quarto gradino per il film di animazione Ferdinand che registra 1.116.236 euro e 160.109 presenze. Assassino sull'Orient Express si posiziona sul quinto gradino con 639.996 euro pari a 83.379 ticket.