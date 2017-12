Crotone: Zenga,sfida a Napoli stimolante

CROTONE, 27 DIC - "Affrontare il Napoli è tanta roba. Per farlo bisogna insistere sul piacere di giocare in Serie A contro la capolista: dev'essere per noi un motivo di orgoglio stimolante". Walter Zenga incontra di buon mattino i giornalisti, ai quali - com'è ormai tradizione - offre la colazione, e dimostra di non vedere l'ora di confrontarsi contro la squadra che sta esprimendo il miglior gioco del campionato. Per questo motivo l'ex portiere dell'Inter sta preparando con cura maniacale la sfida di venerdì contro l'undici di Maurizio Sarri. "I ragazzi - dice Zenga - devono scendere in campo con la gioia di giocare a calcio e fare quelle cose che abbiamo pensato e che possono creare qualche preoccupazione al Napoli. Contro la Lazio stavamo provando a fare qualcosa in questo senso: avevamo sette persone in attacco quando abbiamo preso i primi due gol. Abbiamo commesso degli errori nella fase difensiva. Per questo ho parlato con i ragazzi, sia singolarmente che con tutta la rosa, per migliorare la fase difensiva".