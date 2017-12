Natale: Enit, stime positive turismo estero su Italia

ROMA, 27 DIC - Per il 51% dei Tour Operator (TO) stranieri aumenta il trend delle vendite con destinazione Italia nelle festività natalizie 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 39,3% ha dichiarato che le vendite sono stabili e il 9,7% ha registrato una leggera flessione. I dati emergono dal Monitoraggio ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, che ha coinvolto 118 Tour Operator - 64 europei e 54 d'oltreoceano - presenti in 20 mercati stranieri, relativamente al periodo Natale-Epifania 2017/previsioni 2018. Positive anche le stime sull'andamento del turismo organizzato in Italia relativo a tutto il 2018 soprattutto dall'Australia (+25% sul 2017), Brasile (+10/20%), Spagna (+13/15%), Regno Unito (+10%) e Svizzera (+5/6%).