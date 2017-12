Nevica su tutta la montagna veneta

VENEZIA, 27 DIC - Una copiosa nevicata sta imbiancando da alcune ore la montagna veneta a quote superiori ai 1600 metri. Paesaggi imbiancati, dunque, a Cortina come Sappada, ad Arabba come a Falcade, garantendo piste regolarmente in funzione per chi trascorrerà il Capodanno nelle località sciistiche della regione. A Cortina, in particolare, nelle ultime 24 ore si è accumulato uno strato di neve fresca di 10 centimetri, a consolidare i 13 già presenti.