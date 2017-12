Atl.Madrid: Costa e Vitolo per fine anno

ROMA, 27 DIC - L'Atletico Madrid presenterà pubblicamente i due rinforzi invernali Victor Machin Vitolo e Diego Costa il 31 dicembre, alle 12, in una seduta d'allenamento che si svolgerà nello stadio Wanda metropolitano. Ed è già caccia al biglietto per assistere alla storica seduta di fine anno: i tagliandi costeranno 10 euro, quelli in vendita sono circa 8 mila, fa sapere il club. Il ritorno di Diego Costa, reduce dall'esperienza al Chelsea, e l'arrivo del nazionale Vitolo, potrebbero aprire alla partenza di Gabi Fernández, Fernando Torres, Juanfran Torres e Miguel angel Moyá, per i quali non è comunque esclusa la possibilità di un rinnovo contrattuale. Da valutare anche la posizione di Vrsaljko, il terzino che interessa molto al Napoli.