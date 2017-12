Milan:Gattuso,siamo tutti con Donnarumma

MILANO, 26 DIC - "So quanti anni ha Donnarumma, e conosco le difficoltà che può avere un atleta quando non è tranquillo. L'importante è che trovi persone vicine che lo sostengano e capisca che siamo tutti con lui". Così l'allenatore del Milan Rino Gattuso sul diciottenne portiere rossonero, che domani sera tornerà in campo per il derby di coppa Italia a San Siro, dove nelle ultime occasioni è stato fischiato dai tifosi. "Quando giochi con tifosi che contestano la palla inizia a pesare 200 chili, il campo diventa in salita", ha spiegato Gattuso, intervistato dalla Rai alla vigilia della sfida con l'Inter: "L'obiettivo è riuscire a vincere, dare una gioia ai nostri tifosi, trovare compattezza all'interno della squadra. Sarà una partita importante, ci può far cambiare mentalità, trovare sicurezza nei nostri mezzi, può essere la svolta".