Presepe con Gesù 'nero' a Viareggio

VIAREGGIO (LUCCA), 26 DIC - Fa discutere, soprattutto sui social, il presepe allestito dal Comune in piazza Mazzini a Viareggio (Lucca) con Gesù Bambino nero. Il sindaco, Giorgio Del Ghingaro spiega la scelta su fb: "visto che i Gesù bambini bianchi qualche genio se li portava via appena messi, un'anima buona ne ha portato uno nero, per vedere se rubano anche quello. Magari un ladro pentito, o un cittadino anticonvenzionale che ha visto la culla vuota". "A Viareggio la tradizione ha dovuto cedere alla strumentalizzazione", dice la consigliera regionale della Lega Nord, Elisa Montemagni. "Mi chiedo se sia giusto strumentalizzare così una tradizione della nostra cristianità", aggiunge. Diversa la posizione del coordinatore di FI in Comune, Alessandro Santini: "A me il Bambin Gesù nero non dispiace affatto, anche perché un bambino nato a Betlemme da genitori di Nazareth, morto a Gerusalemme, sicuramente non era di carnagione bianca, non aveva i capelli biondi e gli occhi azzurri".