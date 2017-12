Scoperte due reliquie san Tommaso Becket

TARANTO, 26 DIC - Due reliquie di san Tommaso Becket sono state scoperte a Mottola durante lavori di restauro della chiesa Santa Maria Assunta. Si tratta di una teca sigillata in zinco di cinque centimetri per cinque e di un frammento osseo di san Tommaso. Quest'ultimo, di cui non si aveva traccia, è stato trovato in una pergamena datata 1884 e posta dal vescovo Bacile all'interno della pietra santa dell'altare. La teca, al momento, non è stata aperta. Nei giorni scorsi, dopo la scoperta, entrambe le reliquie sono state poste nel nuovo altare durante la consacrazione. "Insieme al vescovo mons.Claudio Maniago - spiega il parroco della chiesa madre di Mottola, don Sario Chiarelli - da circa un anno eravamo alla ricerca di santuari che, in Italia, potessero contenere le reliquie di S. Tommaso. L'ultimo contatto era stato con una chiesa di Verona che porta il suo nome, ma nulla. Poi, la sorpresa: due reliquie erano proprio a Mottola, nascoste in altrettante pietre sante. Insomma, cercavamo ciò che già avevamo".