Inghilterra: pari United, vince Chelsea

ROMA, 26 DIC - Un Boxing Day col brivido per Josè Mourinho e il suo Manchester. All'Old Trafford, contro il Byrnley, lo United è riuscito solo nel recupero ad evitare la quarta sconfitta stagionale, pareggiando 2-2. I Red Devils hanno chiuso sotto per 0-2 il primo tempo per le reti di Barnes e Defour: la rete di Lingard aveva illuso nella rimonta, arrivata però solo al 46' della ripresa grazie al bis dello stesso centrocampista. Col City che gioca domani, lo United è staccato di 12 punti dalla vetta e viene avvicinato al secondo posto dal Chelsea, che ha sconfitto 2-0 a Stamford Bridge il Brighton (Morata e Alonso in gol nella ripresa). Quarto posto provvisorio, a 37 punti, per il Tottenham che alle 12.30 aveva battuto 5-1 il Southampton, mentre il Liverpool gioca più tardi. Sugli altri campi, il Watford ha sconfitto 2-1 il Leicester, mentre Bournemouth e West Ham hanno pareggiato 3-3. Si sono concluse in pareggio anche Huddersfield-Stoke City (1-1) e West Bromwich-Everton (0-0).