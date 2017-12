Inter: Miranda e D'Ambrosio out in Coppa

MILANO, 26 DIC - L'Inter, per il derby di Coppa Italia di domani valido per i quarti di finale, deve fare a meno di Miranda e D'Ambrosio entrambi infortunati. In difesa scelte dunque obbligate per Luciano Spalletti che convoca anche Lombardoni della Primavera. Il tecnico nerazzurro si affiderà alla coppia di centrali Skriniar-Ranocchia e potrebbe confermare Cancelo in fascia, rilanciando Nagatomo a destra. Poi spazio probabilmente ai titolari con Gagliardini-Vecino in mediana e Borja Valero trequartista a supporto di Icardi insieme a Perisic e Candreva.