Cinema: Ella&John di Virzì 'miglior cast' a Capri, Hollywood

CAPRI, 26 DIC - A "Ella&John- The Leasure Seeker" di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland va il premio per 'il miglior cast' della 22 esima edizione di Capri Hollywood che si apre domani sull'isola azzurra con l'esibizione nella celebre piazzetta della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (ore 16,30) premiata con il Capri Art Award dalla madrina Nastassja Kinski. Il riconoscimento per il cast di "Ella& John" sarà consegnato a Paolo Virzì, insignito inoltre del titolo "Master of Cinematic Art Award", al termine della proiezione speciale aperta al pubblico del suo primo film 'americano' (che uscirà il 18 gennaio in Italia) al centro congressi di Capri.