Foreign figther arrestata, Milano indaga

MILANO, 26 DIC - La Procura di Milano ha aperto un autonomo fascicolo per terrorismo internazionale sulla vicenda di R.M., la marocchina nazionalizzata italiana arrestata dagli agenti della Digos a Malpensa su mandato internazionale della magistratura francese mentre rientrava dalla Siria. Gli investigatori, coordinati dal responsabile del Dipartimento antiterrorismo della Procura milanese, Alberto Nobili, devono verificare eventuali collegamenti con italiani, anche analizzando il contenuto del cellulare della donna. Il 29 dicembre R.M, che era andata in Siria con i figli di 6, 8 e dieci anni affronterà, davanti ai giudici della Corte d'appello di Milano, l'udienza per la richiesta di estradizione in Francia alla quale ha prestato il suo assenso. I tre figli sono stati affidati al padre, un italiano che lavora come chef a Juan Les Pins, stazione balneare ad Antibes (Francia). La donna era partita per la Siria nel marzo scorso, dopo essersi innamorata di un esponente dell'Isis conosciuto in chat.