Catamarano senza barriere e'carbon free'

VIAREGGIO (LUCCA), 26 DIC - Nasce Elianto, catamarano a vela senza barriere architettoniche e sostenibile al cento per cento, 60 piedi, capace di avere oltre 10 persone con diverse abilità. Data prevista per l'inaugurazione, il 20 gennaio 2018, al Club Nautico di Viareggio. I portatori di disabilità fisiche, psichiche e psicomotorie potranno godere della natura, del mare e della vela grazie anche ai molti spazi disponibili: i passavanti laterali e nella dinette permetteranno di percorrere la barca da poppa a prua in libertà. Si tratta di un'opera costruita ex novo: non sono stati aggiunti ausili che solitamente si vedono in luoghi attrezzati per disabili. Il catamarano sarà in alluminio e legno riciclato con propulsione a energie alternative: sole e vento, i carburanti. Può definirsi carbon free cioè fabbricato con prodotti non derivati da petrolio. Coordina il progetto la Fondazione Mare Oltre col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte. Patrocinio del Comune di Viareggio.