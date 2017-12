City sfida Guardiola per Van Dijk

ROMA, 26 DIC - Pep Guardiola e il Barcellona si sfidano per Virgil Van Dijk, il forte difensore centrale di origini surinamesi e della nazionale olandese che oggi gioca col Southampton. Lo scrive il britannico 'Telegraph' secondo cui sul centrale si stanno scontrando gli interessi sia del club blaugrana (che deve sostituire il partente Mascherano), sia del suo ex tecnico alla guida del Manchester City che vuole invece una valida alternativa al quasi 32enne Kompany. Secondo il quotidiano, i Citizens sarebbero in vantaggio, forti anche di un'offerta di 60 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro). Van Dijk è sotto contratto fino al 2022 col Southampton, dove è arrivato nel 2015 proveniente dal Celtic. Il suo attuale allenatore, Mauricio Pellegrino, ha confermato le voci che vorrebbero l'olandese sulla via d'uscita: "Ci sono molte speculazioni intorno a Virgil, ma dobbiamo aspettare e vedere cosa succede".