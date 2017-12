Resta in carcere Ahed, ragazza-simbolo rivolta palestinese

GERUSALEMME, 26 DIC - Un tribunale militare israeliano ha esteso di quattro giorni la detenzione di Ahed Tamimi, la 17enne palestinese filmata mentre prendeva a calci e schiaffi soldati israeliani. Quelle immagini l'hanno trasformata in un simbolo della rivolta palestinese. Tamimi, originaria del villaggio di Nebi Saleh in Cisgiordania, è stata arrestata dai militari e rischia di essere incriminata per aggressione. Insieme a lei restano in carcere - per essere sottoposte ad ulteriori interrogatori - sua madre e sua cugina. Nel video diventato virale, Tamimi grida contro i soldati, poi si scaglia contro di loro, che però non reagiscono con la forza. Le immagini hanno trasformato Ahed in un'eroina dei palestinesi, che la vedono come il simbolo di una nuova generazione di resistenti all'occupazione israeliana.