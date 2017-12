Napoli: Allan fra i ragazzi trapiantati

NAPOLI, 25 DIC - Un po' di gioia per alcuni bambini ricoverati nel Monaldi a Napoli, grazie alla visita odierna del calciatore azzurro Allan, che ha deciso di trascorrere il proprio Natale nell'ospedale collinare. Prima nella Terapia intensiva del reparto di Cardiochirurgia adulti a portare il sorriso ad un ragazzo di 14 anni con una miocardite dilatativa e poi giù al Centro trapianti dove i bambini e i ragazzi hanno fatto festa con lui. Non è la prima volta che il campione brasiliano mostra di avere, oltre a polmoni potenti, un gran cuore. "Per mio figlio è stato splendido, e per tutti i ragazzi ed i bambini, ma soprattutto è stata ancora una volta una occasione per parlare di donazione che vuol dire vita" dice Mena Di Maso dell'associazione "Donare è Vita", mamma di Vincenzo da poco dimesso dall'ospedale dopo una lunga degenza. ''É grazie alle cure speciali che fanno solo qui al Centro trapianti di Napoli che è stato possibile trascorrere il Natale a casa'' aggiunge la donna.