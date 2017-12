PSG: Trapp in partenza,chance Donnarumma

ROMA, 25 DIC - Il portiere del Paris Saint-Germain, Kevin Trapp, ha manifestato l'intenzione di lasciare la capitale francese, dopo avere perso il posto in squadra a beneficio di Areola. Il tedesco, che a sua volta aveva soffiato il posto a Salvatore Sirigu fra i pali della porta del PSG, ha finora collezionato solo due presenze in stagione, per questo ha manifestato - attraverso il proprio procuratore Joerg Neubauer - il desiderio di cambiare maglia. Secondo la stampa inglese, Liverpool e Crystal Palace sono le squadre più interessate al portiere tedesco, classe 1990, che è legato al club parigino da un contratto che scadrà nel 2020. Il cartellino di Trapp è valutato intorno ai 10 milioni e la sua partenza dalla capitale francese potrebbe spalancare le porte all'arrivo di Gigi Donnarumma.