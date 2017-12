Papa: per la Terrasanta, due Stati e confini riconosciuti

CITTA' DEL VATICANO, 25 DIC - Il Papa prega per Gerusalemme e Terrasanta "perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il dialogo e si possa finalmente giungere a una soluzione negoziata che consenta la pacifica coesistenza di due Stati all'interno di confini concordati tra loro e internazionalmente riconosciuti" e prega per "lo sforzo di quanti nella Comunità internazionale sono animati dalla buona volontà" di aiutarla a trovare giustizia, sicurezza e concordia, nonostante gli ostacoli. Francesco, parlando dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro, ha detto anche che "oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale, il Natale ci richiama al segno del Bambino, e a riconoscerlo nei volti dei bambini, specialmente di quelli per i quali, come per Gesù, 'non c'è posto nell'alloggio'".