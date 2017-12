Nzonzi: anche l'Everton rinuncia a lui

ROMA, 25 DIC - Fino all'ultimo calciomercato era stato inseguito a più riprese, e anche con una certa frenesia, dalla Juventus. Dopo essere rimasto nella capitale dell'Andalusia, Steven Nzonzi, centrocampista francese di origini congolesi, ha accusato un netto calo di rendimento. Il suo futuro a medio termine, in vista della finestra invernale di calciomercato, è assai incerto. Anche in relazione al recente esonero dell'allenatore Berizzo. Nzonzi piacerebbe, secondo il Mundo deportivo, a diverse squadre della Premier, ma non più all'Everton. La seconda squadra di Liverpool adesso ha altri obiettivi per tirarsi fuori da una situazione imbarazzante, che la vede 'confinata' al nono posto in classifica, con 26 punti, uno in meno del Leicester.