Egitto: blitz a Sharqiya, uccisi 9 'terroristi islamici'

IL CAIRO, 24 DIC - Le forze di sicurezza egiziane hanno compiuto un blitz uccidendo in un conflitto a fuoco quelli che vengono definiti nove 'terroristi islamici', secondo quanto rende noto il ministero dell'interno del Cairo ripreso da vari media fra cui Al-Arabiya. L'attacco, basato su una 'soffiata', ha preso di mira una fattoria nel governatorato di Sharqiya, nel delta del Nilo, Basso Egitto, in cui si nascondevano e si addestravano i jihadisti per compiere i loro sanguinosi attacchi nel Sinai. Il governo egiziano ha aggiunto che in un'operazione parallela al Cairo sono stati arrestati nove militanti islamici accusato di avere legami con i Fratelli Musulmani, partito fuorilegge.