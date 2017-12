Champions: Mbappè-Asensio in top giovani

ROMA, 24 DIC - Ci sono Kylian Mbappè e Marco Asensio nella squadra rivelazione dell'anno stilata dall'Uefa e che prende in esame i calciatori esordienti in Champions under 24. Nessun italiano o calciatore che milita in Serie A ma diversi giocatori ormai in pianta stabile nelle formazioni top d'Europa o al centro dell'ultima faraonica campagna acquisti estiva. In porta il prescelto è il brasiliano Ederson, oggi al Manchester City, mentre la linea difensiva è composta da Nelson Semedo (ex Benfica e ora al Barcellona), Davinson Sánchez (Tottenham), Niklas Sule (Bayern), Kieran Tierney (Celtic). Ancora un giocatore degli Spurs a centrocampo: si del 21enne Harry Winks (Tottenham), coadiuvato dal portoghese Talisca (Beşiktaş) e dalla rivelazione del Real, Marco Asensio. In attacco, oltre al 19enne ex rivelazione del Monaco adesso passato al Psg, ci sono il tedesco 21enne Timo Werner (Lipsia), 21 anni, e lo svizzero-camerunense Dimitri Oberlin del Basilea.