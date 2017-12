Gerusalemme: Netanyahu, Abu Mazen non interessato a pace

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 DIC - "Abu Mazen ha dichiarato che sta abbandonando il processo di pace e che non gli interessa la proposta che gli Usa metteranno sul tavolo". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella consueta riunione domenicale di governo a Gerusalemme dopo la recente presa di posizione a Parigi di Abu Mazen secondo cui "i palestinesi non discuteranno nessun piano di pace avanzato dagli Usa in quanto sono mediatori screditati". "Penso che ancora una volta - ha spiegato - è emerso qualcosa di chiaro e semplice: sono i palestinesi a non volere risolvere il conflitto". Netanyahu ha anche aggiunto che citato dai media. Inoltre ha aggiunto che " gli Usa hanno detto un'altra importante cosa: le radici del conflitto non sono in Israele ma nell'Iran e nell'islam radicale e nel terrorismo che ne deriva". (ANSAmed)