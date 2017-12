Nyt, Trump insultò migranti, gli haitiani hanno l'Aids

NEW YORK, 23 DIC - La rabbia di Donald Trump contro gli immigrati. In un incontro a giugno nello Studio Ovale il presidente americano si e' scagliato con i visti concessi per gli ingressi negli Stati Uniti nel 2017: i 15.000 arrivati da Haiti ''hanno tutti l'Aids''. I 40.000 giunti dalla Nigeria ''non torneranno piu' nelle loro capanne''. A ricostruire l'incontro e' il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali Trump avrebbe aperto il confronto leggendo i dati forniti dal suo consigliere Stephen Miller sul numero degli immigrati arrivati nel Paese.