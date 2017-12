Hamsik, Maradona? Ho pensato a vincere

ROMA, 23 DIC - Ha superato il record di Maradona ma la cosa più importante per Marek Hamsik, da oggi nuovo capocannoniere all time del Napoli, è aver vinto. Match winner contro la Sampdoria quando ha visto la palla entrare in rete "ho solo pensato che stiamo vincendo 3-2 - dice a Sky - perché stavamo perdendo due volte e l'abbiamo ribaltata, c'è costata tante energie mentali e fisiche. Sono molto contento per questa vittoria oggi, è stata fondamentale: guardando il risultato dell'Inter, questa vittoria vale moltissimo". Per i 116 gol segnati con la maglia azzurra il giocatore slovacco spiega di aver "già ricevuto come regalo un parastinco personalizzato da amici che ringrazio. Sono state vittorie fondamentali dopo un periodo in cui non ci uscivano i risultati allora speriamo che il Napoli sia tornato dopo queste partite ed oggi ancora di più, perché ribaltare la partita due volte non è semplice e abbiamo sofferto anche negli ultimi 10' con 10 uomini. Questo è un altro passo in avanti".