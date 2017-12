Capodanno: Venezia, fuochi a San Marco

VENEZIA, 23 DIC - Venezia festeggia il capodanno con uno spettacolo pirotecnico davanti a Piazza San Marco su iniziativa del Comune. E proprio in occasione di questo appuntamento il sindaco Luigi Brugnaro ha emesso un'ordinanza per garantire la sicurezza ed il rispetto della città considerato che si attendono migliaia di persone. Lo stesso provvedimento vale anche per la terraferma veneziana che vedrà, in Piazza Ferretto a Mestre, un concerto. L'ordinanza prevede, alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti la vendita di bevande da asporto, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro. Poi non sarà possibile consumare bevande in contenitori in vetro nei plateatici dei pubblici esercizi siti nell'area dal molo della Zecca alla Riva Sette Martiri a Venezia e in tutta piazza Ferretto. Vietata anche l'accensione di fuochi d'artificio e botti.